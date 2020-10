Jong Ajax wint met tien man van Jong AZ, NEC te sterk voor Jong FC Utrecht

Victor Jensen kreeg na 22 minuten de rode kaart vanwege een natrappende beweging. Jong AZ was na zeven minuten spelen al op voorsprong gekomen via aanvoerder Peer Koopmeiners, het broertje van AZ-captain en Oranje-international Teun Koopmeiners. Enric Llansana had in de veertiende minuut voor de gelijkmaker getekend namens Jong Ajax, dat kort daarna dus met tien man kwam te staan. Desondanks liep Jong Ajax uit naar een 3-1 voorsprong. Brian Brobbey scoorde kort voor rust en deed dat kort na rust nog een keer, nu uit een goedkoop gegeven strafschop. Brobbey dook gretig over de uitkomende doelman heen, maar het leverde hem wel een penalty op. Richonell Margaret tekende in de 58ste minuut voor de aansluitingstreffer namens Jong AZ: 3-2.



Jong AZ was in het laatste halfuur vrijwel constant in de aanval, maar scoorde niet. Debutant Tijmen Wildeboer was nog het dichts in de buurt, maar zijn schot ging op de paal. Via de rug van Ajax-doelman Dominik Kotarski leek de bal er nog in te gaan, maar de bal ging niet over de lijn.