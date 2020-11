Jong Belarus kan B-keus Jong Oranje en Kaj Sierhuis een half uur bijbenen

Jong Oranje heeft ook de negende poulewedstrijd in aanloop naar het EK in winst omgezet. Bondscoach Erwin van de Looi, die de ‘besmette’ Abdou Harroui moest missen, zag zijn reserves alleen in het eerste half uur worstelen met de leeftijdsgenoten uit Belarus: 5-0.

Door Johan Inan

In tegenstelling tot de vorige interlandperiode, toen een handvol spelers en uiteindelijk ook Van de Looi zelf positief testte, leek Jong Oranje voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden gevrijwaard te blijven van coronasores. Daar kwam zondag verandering in toen Spartaan Abdou Harroui de groep moest verlaten als gevolg van een uitslag die op een besmetting duidt.

Harroui was niet het eerste talent dat afhaakte voor de interlands tegen Jong Belarus en Jong Portugal (woensdag). Zo werden Ryan Gravenberch en Sven Botman eerder deze week overgeheveld naar het grote Oranje. Aanvoerder Teun Koopmeiners voegde zich maandag al bij het Nederlands elftal terwijl teamgenoot en reserve-captain Dani de Wit met een lichte blessure in Alkmaar achterbleef.

Volledig scherm Jong Oranje wint eenvoudig van Wit-Rusland. © BSR Agency

Met het EK-ticket reeds op zak, zag Van de Looi gelegen om ook vaste krachten als Perr Schuurs en Deyovaisio Zeefuik te sparen en spelers als Ludovit Reis, Azor Matusiwa en Kaj Sierhuis een basisplaats te gunnen. Laatstgenoemde brak na een half uur spelen, waarin het vroege afhaken van doelman Pavel Pauliuchenka het opvallendste moment was, de ban voor Jong Oranje en solliciteerde met een hattrick naar een plek in de selectie voor het EK, dat in maart en juni in Slovenië en Hongarije gehouden wordt.

Sierhuis schoof via de binnenkant van de paal de openingstreffer binnen. Nog geen minuut later was de wedstrijd nagenoeg gespeeld toen de alerte Myron Boadu zwak uitverdedigen van Jong Belarus afstrafte. De tweede helft was amper onderweg toen de spits van AZ de negende opeenvolgende kwalificatiezege en de dertiende overwinning op rij voor Jong Oranje na met een knap schot in de verre hoek veiligstelde.

Boadu werd net als Mitchel Bakker en Justin Hoogma na een uur vervangen. Sherel Floranus, één van de invallers, hielp met twee lage en afgemeten voorzetten Sierhuis in het restant nog aan een hattrick. Daardoor boekte koploper Jong Oranje, waar Justin Kluivert nog zijn rentree maakte, een simpele 5-0 zege. Woensdag mogen Van de Looi en zijn beloftes in en tegen nummer twee Portugal proberen de perfecte kwalificatiereeks te vervolmaken.

Chemie

De bondscoach toonde zich tevreden met de zege. ,,Wit-Rusland speelde heel compact met drie centrale middenvelders voor de verdedigers. Het was heel moeilijk om daar doorheen te spelen. Via de zijkanten werd het een stuk beter”, zei Van de Looi bij FOX Sports. “Ik heb een paar geweldige aanvallen gezien.”

Jong Oranje is zeer productief in deze kwalificatie met 45 doelpunten voor en 3 tegen. ,,We hebben met elkaar afgesproken dat we een team willen zijn dat aanvalt en energie uitstraalt en dat willen we iedere wedstrijd waarmaken. We vinden het ook leuk om op deze manier te voetballen. Je merkt dat iedereen er graag bij wil zijn en dat er een goede chemie in de groep zit.”

