Jong Oranje kent de opdracht: nog drie keer winnen

Jong Ajax mist veertien spelers, maar wint wel van Jong AZ

10 september Jong Ajax heeft in de Keuken Kampioen Divisie verrassend gewonnen van Jong AZ. De Noord-Hollandse derby eindigde in Alkmaar in 0-1. Danilo Pereira maakte in de 27ste minuut het enige doelpunt in het AFAS Stadion in Alkmaar.