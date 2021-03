Jong Oranje maakt EK-poulefase af zonder Lang, Koopmeiners blijft bij de groep

Bondscoach Erwin van de Looi kan voor Lang geen vervanger oproepen voor de laatste groepswedstrijd van dinsdag tegen Hongarije. Jong Oranje moet winnen om kans te houden op het bereiken van de kwartfinales, die vanaf eind mei op het programma staan. ,,De aanvaller ondervindt op dit moment te veel hinder van zijn bovenbeen en is niet op tijd hersteld voor de laatste groepswedstrijd van Jong Oranje", zo meldt de KNVB. Er kan geen vervanger worden opgeroepen, dus er blijven 22 selectiespelers over. Dat is dus inclusief Koopmeiners, die de komende dagen wél bij Jong Oranje blijft. De aanvoerder van het elftal van bondscoach Erwin van de Looi kreeg zaterdag zijn tweede gele kaart van het toernooi en is geschorst voor het laatste pouleduel van dinsdag met Jong Hongarije. Koopmeiners gaat niet eerder terug naar zijn club AZ maar blijft in Boedapest, zo is besloten. Tyrell Malacia miste zaterdag het duel met de Duitsers omdat hij ziek was. De Feyenoorder testte negatief op het coronavirus.

Scenario's

Om de kwartfinales van het EK te halen, moet Jong Oranje dinsdag winnen van het al uitgeschakelde Jong Hongarije. Een overwinning is sowieso genoeg als er een winnaar komt bij het treffen tussen Jong Roemenië en Jong Duitsland. Spelen die twee landen met 2-2 of meer (3-3 of 4-4 etcetera) gelijk, dan is Jong Oranje uitgeschakeld. De drie landen zouden dan allemaal op 5 punten uitkomen en dan wordt eerst naar het onderlinge doelsaldo tussen de drie landen gekeken in plaats van naar het volledige doelsaldo.



Van de Looi hield er zaterdag al geen rekening mee dat hij nog over Lang zou kunnen beschikken. De spelmaker, die woensdag in het openingsduel met de Roemenen werd uitgeroepen tot beste man op het veld, verliet het veld in Szekesfehervar zaterdag met tranen in de ogen en kreeg een brace om zijn knie. Bij Club Brugge maakte Lang dit seizoen in 22 competitieduels twaalf doelpunten.