Jong Oranje treurt mee met Noa Lang, kwartfinales aan zijden draad na remise tegen Duitsland

Door Johan Inan



Na bijna twintig minuten schaken incasseerde Jong Oranje een mokerslag. Aan een botsing in de hoek tussen Teun Koopmeiners en Noa Lang hield laatstgenoemde een blessure over. De smaakmaker van Club Brugge werd opgelapt, probeerde vervolgens verder te spelen, maar na een paar minuten van trekkebenen ging Lang er opnieuw bij liggen. Mitchel Bakker, die hem daarvoor al had aangemoedigd vol te houden, boog zich over zijn geëmotioneerde teamgenoot. Lang was ontroostbaar en hobbelde even later in tranen van het veld.