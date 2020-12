Jonk naar AZ? ‘Altijd een compliment als je ergens genoemd wordt’

,,Het is altijd een compliment als je ergens genoemd wordt”, aldus Jonk gisteravond na de 3-2 overwinning van zijn ploeg op Excelsior. ,,Maar AZ zit niet in mijn hoofd en er speelt niets op de achtergrond. Ik kan er dus weinig zinnigs over zeggen. Bovendien ben ik ben op dit moment met FC Volendam bezig.”

Jonk verlengde voor de zomer zijn contract en ligt nog tot 2022 vast in het Noord-Hollandse dorp. Vorig jaar liet hij de achterban van Volendam weer dromen van eredivisievoetbal en ook dit seizoen staat de club in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. Onder Jonk speelt Volendam attractief voetbal en daarmee staat de trainer meer en meer in de picture.

Zijn naam klinkt in praatprogramma’s op tv, sociale media en lijstjes steeds vaker. ,,We zijn in Nederland goed in lijstjes maken‘’, zegt Jonk. ,,Natuurlijk is het mooi dat ons type voetbal gewaardeerd wordt. Want mijn eerste intentie bij Volendam was om het stadion vol te krijgen, dat is vanwege corona helaas niet gelukt. Maar mooi voetbal zit in mijn DNA en dat lukt hier bij vlagen goed.”