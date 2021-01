Jonk zet Volendam naar zijn hand: ‘Leuk als mijn naam valt bij eredivisieclubs’

PSV mist Gakpo, Viergever en Götze tegen FC Volendam: ‘Zij zullen zich tot de tanden toe wapenen’

18 januari PSV mist in het bekerduel met FC Volendam van dinsdagavond Cody Gakpo, Nick Viergever en Mario Götze. Gakpo viel afgelopen weekend uit in het duel met Sparta. Naar verwachting is hij enkele weken uitgeschakeld, maar het lijkt nog niet honderd procent uitgesloten dat hij Feyenoord-uit (31 januari) zou kunnen halen. Daarover is pas later duidelijkheid te geven.