Joonas Kolkka: PSV voelt de druk van de buitenwacht

Voormalig Fins-international Joonas Kolkka speelde bijna heel zijn voetballeven in Nederland. Na drie jaar Willem II (95-98) stapte de buitenspeler over naar PSV waar hij 2,5 jaar lang een vaste waarde was. Hij verkaste in 2001 naar Panathinaikos en verbleef vier jaar buiten Nederland bij verschillende clubs. Van 2005 tot 2012 was de Fin weer actief in Nederland voor zowel ADO, Feyenoord, NAC als Willem II. Hij sloot zijn carrière in 2012 af in Amerika bij de Texas Dutch Lions FC. Inmiddels is Kolkka (jeugd)trainer bij PSV.

PSV - Willem II, zaterdag 8 februari (19.45 uur)

,,Voor PSV zal het een zenuwachtige wedstrijd worden. Iedereen verwacht een overwinning. Maar dat wordt geen makkie. Niemand wint zomaar van Willem II, omdat het gewoon een goeie ploeg is. Voor PSV is het belangrijk om vroeg te scoren. Zolang goals uitblijven, is Willem II in het voordeel. PSV móet namelijk, Willem II zal bij één punt ook wel tevreden zijn. PSV moet vooral veel en hoog druk proberen te zetten. Als ik een uitslag moet noemen, zeg ik toch 2-1 voor PSV. Zij voelen de druk van de buitenwacht, maar ik denk toch dat ze dit potje eruit slepen.”

FC Utrecht-Ajax, zondag 9 februari (12.15 uur)

,,Voor FC Utrecht is dit natuurlijk dé wedstrijd van het jaar. En dan vooral voor de fans. Ajax moet normaal gesproken op kwaliteit dit duel winnen. Ajax heeft van alle ploegen wel de beste bank, maar ze hebben nu wel heel veel blessuregevallen. Het is dus even afwachten hoe zij voor de dag komen. Achter Ajax staat op dit moment voor mij wel het grootste vraagteken. Het gaat in ieder geval een moeilijke wedstrijd worden. Ik gok op een gelijkopgaande wedstrijd en voor de spanning in de competitie zeg ik een gelijkspel. 1-1.”

AZ-Feyenoord, zondag 9 februari (14.30 uur)

,,AZ is in mijn optiek iets meer de favoriet. Zij spelen thuis en leggen al heel het seizoen goed voetbal op de mat. Feyenoord is de ploeg in vorm. Sinds Advocaat aan het roer staat begon het team wel te draaien. Het ligt eraan of Feyenoord goeie dag heeft. Ik denk dat de Rotterdammers iets gaan inzakken en AZ het spel laat maken. Het wordt in ieder geval een leuke, doelpuntrijke wedstrijd. Het wordt wel een gelijkspel. Ik gok op 2-2.”

