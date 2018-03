Jørgensen en het kunstgras: 'Wat is dit voor plastic shit?!'

Streppel: 'Willem II zit in mijn hart, maar een terugkeer is nog te vroeg'

19 maart Jurgen Streppel is op zoek naar een nieuwe club. De oefenmeester, die jarenlang de scepter zwaaide bij Willem II, verlaat na dit seizoen Heerenveen. Een terugkeer naar de Tricolores is voorlopig nog niet aan de orde, zo werd maandagavond duidelijk in de uitzending van Peptalk.