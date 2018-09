Jørgensen terug op het veld bij Feyenoord: 'Heel blij'

Live LIVE | Fortuna op voorsprong door giganti­sche blunder Van Leer

15:54 NAC ontvangt zondagmiddag Fortuna Sittard. Het is het duel tussen de nummer 17 en 18 van de eredivisie. De laatste keer dat beide clubs elkaar troffen in de eredivisie was in 2002. De Bredanaars wonnen, door doelpunten van Earnest Stewart, Kevin Bobson en Csaba Fehér (3-1). NAC won drie van de laatste vijf thuisduels. Bij alle drie de overwinningen werd de 'nul' gehouden.