Jubilerende Spitse helpt Oranje aan eerste zege van 2019

Ongekende overheer­sing PSV en Ajax in spelers­klas­se­ment

12:28 De ongekende overheersing van PSV en Ajax komt nadrukkelijk terug in de ranglijst waar nummer twee Ajax een voorsprong van tien punten heeft op Feyenoord maar nog duidelijker is het spelersklassement. Slechts drie spelers in de top twintig van het AD-klassement van de beste spelers van de eredivisie, spelen niet bij PSV of Ajax.