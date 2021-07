Jurgen Ekkelenkamp staat na acht jaar voor vertrek bij Ajax

Jurgen Ekkelenkamp (21) is bezig aan zijn laatste weken in het shirt van Ajax. Directeur Marc Overmars verwacht dat de middenvelder, die ook afgelopen seizoen vooral als reserve fungeerde, op korte termijn wordt verkocht. ,,Je kunt het hem niet aandoen om nog een volledig seizoen in die rol door te brengen.”

Overmars laat tijdens het trainingskamp van Ajax in het Oostenrijkse Bramberg weten dat Ekkelenkamp vooral door concurrentie naar de uitgang wordt gedreven. ,,Ons middenveld is overvol. Aan een vertrek van Jurgen gaan we dan ook meewerken. Hij staat nog een jaar onder contract en mag verlengen, maar wat kun je die jongen bieden? In de denkwijze van Ajax moet je zo’n prima speler misschien wel behouden, want hij is sterk en volwassen geworden en gaat nog helpen in wedstrijden. Alleen voetballenderwijs kun je het hem niet aandoen om nog een volledig seizoen in die rol door te brengen.”

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe Met die rol doelt Overmars op de reserverol. Ekkelenkamp besloot een jaar geleden, toen onder meer Club Brugge concrete belangstelling had, bij Ajax voor zijn kansen te gaan. Aan het eind van het seizoen vond de jeugdinternational zich, achter onder meer Edson Álvarez, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Mohammed Kudus, echter opnieuw terug op de bank. Daarop gingen club en speler in gesprek, waarbij verschillende opties werden besproken. Ekkelenkamp kon verlengen om vervolgens te blijven of om verhuurd te worden, maar een definitief afscheid is volgens Overmars inmiddels aanstaande.

,,Ik verwacht dat daar in de komende weken wel ontwikkelingen zullen zijn. Verlengen en verhuren had aanvankelijk ook zeker gemogen, maar dat zie ik nu niet meer gebeuren. Jurgen is een rustige jongen en we denken dat het goed voor hem is om een stap te maken naar een club die serieus met hem verder aan de slag gaat. Volgens mij ligt zijn voorkeur bij een stap naar het buitenland.”

Hertha BSC is één van de clubs die zich recent bij Ajax meldde. Ook vanuit België en Italië is concrete belangstelling voor Ekkelenkamp. Een handvol eredivisieclubs die de voorbije maanden informeerde, grijpt dus naar alle waarschijnlijkheid naast de middenvelder die sinds 2013 actief is bij Ajax en ruim twee jaar geleden tegen Juventus debuteerde in de kwartfinale van de Champions League.