‘Juventus wil af van Ihattaren, hij respecteert zijn contract niet’

De carrière van Ihattaren, voor zover daar nog sprake van is, lijkt slechts nog op papier te bestaan. Hij heeft nog een contract tot 2025 bij Juventus maar daar hebben ze geen vat op de speler. Na het trainingsfilmpje dat Ihattaren zelf postte rond 21 februari, is zijn comeback weer in het slop geraakt.

Uit Italiaanse bronnen wordt duidelijk dat de club bezig is een dossier op te bouwen om het contract van de voetballer te kunnen ontbinden als het zo doorgaat. ,,Want hij respecteert zijn contract niet.” Dat ondersteunt wat sportjournalist Hélène Hendriks onlangs bij Vandaag Inside al zei: Ihattaren traint niet meer.

Het voormalige supertalent van PSV speelde al sinds 2021 (toen hij van PSV naar Juventus ging) bijna geen wedstrijd meer, uitleenperiodes bij Sampdoria en Ajax liepen door allerlei oorzaken (moeder ziek, vreemde bedreiging uit criminele hoek) op niets uit.

Ihattaren is ‘een aantal keer’ op het trainingscomplex van Juventus geweest, maar kwam nooit in de buurt van het spelen van een wedstrijd voor - bijvoorbeeld - het tweede elftal. Hij werd met vrienden wel een paar keer gesignaleerd in Milaan, maar bij Juventus weten ze niet wat hij daar deed.

Ihattaren (pas 21 jaar) meldde zich eerder dit jaar weer bij Juve, maar ook de samenwerking met een nieuwe zaakwaarnemer liep snel stuk. Zijn huidige begeleiders zijn familieleden die weinig kwijt willen over zijn situatie. De geruchten dat het helemaal over is met zijn carrière werden afgelopen week gevoed door foto's op Instagram van Ihattaren en blogger Yasmine Driouech die ineens getrouwd bleken te zijn. Verhalen dat hij met haar naar Dubai zal verhuizen, worden door zijn broer afgedaan als ‘roddels’.

