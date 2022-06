Kampioen Ajax trapt nieuw eredivisieseizoen af in Sittard, Feyenoord treft Vitesse

De eredivisie gaat op vrijdag 5 augustus in Friesland van start, als sc Heerenveen het opneemt tegen Sparta. De aftrap in het Abe Lenstra Stadion is om 20.00 uur. Een dag later opent Ajax om 16.30 uur zijn campagne, waarna het om 20.00 uur de beurt is aan PSV en FC Emmen. Vitesse - Feyenoord staat gepland voor zondag 7 augustus om 14.30 uur.