Kampioen FC Twente eenvoudig langs Jong Ajax

Poll: wie wint zondag de KNVB-be­ker?

20:00 De week van de waarheid is aangebroken voor Willem II. Zondagavond spelen de Tilburgers om 18.00 uur in De Kuip de finale om de KNVB-beker tegen Ajax. Waar de ploeg van Adrie Koster geen andere officiële wedstrijd meer op het programma heeft deze week, spelen de Ajacieden dinsdagavond nog tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Een voordeel voor Willem II? Breng je stem uit in onze poll.