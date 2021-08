Kampioen Inter bevestigt komst van Denzel Dumfries

Schmidt gunt Dumfries transfer naar Italië, PSV wil meerdere nieuwe spelers

13 augustus Roger Schmidt is blij dat Denzel Dumfries zijn transfer naar Internazionale te pakken heeft. ,,Het was een wens van hem om daar heen te gaan. Inter is een grote club die in de Champions League speelt. Denzel heeft veel voor PSV betekend. Ik ben blij voor hem en wens hem het beste”, aldus Schmidt, in zijn vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd, morgenavond tegen Heracles Almelo.