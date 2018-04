Kampioen PSV dicht bij miljoenen aan prijzengeld, Champions League-bedragen fors omhoog

Linssen uitblinker in het weekend van feestvierende PSV’ers

15 april Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin PSV de 24ste landstitel greep, was het hoogste rapportcijfer voor Bryan Linssen. De aanvaller van Vitesse was tegen Sparta tweemaal op fraaie wijze trefzeker en kreeg voor zijn optreden in de Gelredome een 8,5.