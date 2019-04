Kampioenswedstrijd FC Twente gaat vrijdag niet door

FC Twente had in de betreffende wedstrijd kampioen kunnen worden. De verwachting was dat duizenden fans uit Enschede en omstreken naar de Toekomst zouden gaan, terwijl het zogenoemde uitvak slechts 185 plaatsen heeft. ,,Op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat’', zo staat in een verklaring.



FC Twente kan nu op tweede paasdag, bij een overwinning op Jong AZ, in de eigen Veste de titel veiligstellen.