Kan Ajax klus-PAOK in Johan Cruijff Arena klaren?

Jong PSV pakt met tien man puntje tegen FC Den Bosch

12 augustus Jong PSV en FC Den Bosch zijn met gelijkspel begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Een vermakelijk duel in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven eindigde in 2-2. Jong PSV speelde na een rode kaart voor aanvoerder Justin de Haas bijna de hele wedstrijd met tien man.