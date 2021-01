Kan FC Twente ook dit jaar ongeslagen blijven tegen de traditionele top-3?

SC Heerenveen - RKC Waalwijk (18.45 uur)

• Heerenveen wist voor de tweede keer onder trainer Johnny Jansen acht eredivisieduels op rij niet te winnen (G4, V4). Deze eeuw bleven de Friezen slechts twee keer langer zonder zege (tien duels in 2002 en negen in 2015). • RKC en Heerenveen zijn de enige twee ploegen die in de laatste drie speelronden geen enkel punt pakten, de Waalwijkers wachten met vier opeenvolgende nederlagen momenteel het langst op een punt. • In de vier seizoenen dat RKC uit bij Heerenveen won, degradeerden de Waalwijkers niet: 1993/1994, 2002/2003, 2004/2005 en 2012/2013.

FC Twente - Ajax (20.00 uur)

• FC Twente won de ontmoeting eerder dit seizoen (1-2); de laatste keer dat de Tukkers twee competitieduels met Ajax op rij ongeslagen bleven was in 2008, terwijl Twente in 1993 voor het laatst twee keer op rij won van de Amsterdammers.

• Ajax won in geen van de laatste drie kalenderjaren de eerste uitwedstrijd (G1, V2). In 2019 en 2020 gingen de Amsterdammers onderuit tegen respectievelijk Feyenoord (6-2) en FC Groningen (2-1).

• De ploeg van Ron Jans verloor de laatste drie competitieduels in de Grolsch Veste, het negatieve clubrecord van opeenvolgende thuisnederlagen is vier (in augustus 1966 en november 2004).

• FC Twente bleef in 2020 ongeslagen tegen de traditionele top-3 (W1, G3); geen team pakte vorig jaar meer punten tegen Ajax, Feyenoord of PSV dan Twente (6, gedeeld met FC Groningen en Vitesse).