Kan FC Utrecht zich definitief verzekeren van play-offs tegen Willem II?

KNVB wacht op fiat kabinet voor publiek komend weekend

28 april De KNVB hoopt nog steeds dat ook het komende weekeinde in beperkte mate publiek aanwezig kan zijn bij de wedstrijden in de Eredivisie. Het afgelopen weekeinde was dat ook het geval. ,,We zijn in afwachting van het besluit van het kabinet”, zegt topman Gijs de Jong. ,,We verwachten op korte termijn wat te horen.”