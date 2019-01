Kan ook Bazoer carrière nieuw leven inblazen bij FC Utrecht?

Door Maurits de Liefde en Tim Reedijk



De komst van Bazoer past in het aankoopbeleid dat FC Utrecht de laatste jaren voert. De club zoekt naar spelers met een krasje die het elders al hebben bewezen. Zakaria Labyad is daar een perfect voorbeeld van. Nadat hij anderhalf jaar had geschitterd in de Domstad, verdiende hij een transfer naar Ajax. ,,Als dit soort spelers in de goede flow zit, zijn ze niet te betalen”, legt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht uit. ,,Is dat niet zo dan creëren we een win-winsituatie: zij helpen ons naar een volgend niveau en wij bieden ze een platform om te laten zien welke potentie ze hebben. En om afscheid te nemen van een periode en weer vooruit te kijken. Dat moet ook met Riechedly gebeuren.”



Het succesverhaal van Labyad blijkt aantrekkingskracht te hebben op andere voetballers. Nadat bijvoorbeeld Urby Emanuelson al in 2017 naar Nederland gehaald werd na een paar moeilijke jaren, volgden afgelopen zomer op huurbasis Oussama Tannane (lang niet gespeeld) en Timo Letschert (blessures). Allemaal spelers uit hetzelfde schuitje: gestuit op hobbels op de buitenlandse weg en budgettair normaal gesproken onhaalbaar voor FC Utrecht. Toch lukt het keer op keer spelers uit deze categorie te overtuigen voor een dienstverband in het rood-witte shirt.



Onder meer het transferbeleid maakte van FC Utrecht een stabiele subtopper. Na een vijfde plaats in 2016, volgde een vierde plaats in 2017 en in 2018 wéér een vijfde plaats. Nu staat de ploeg van trainer Dick Advocaat op een vierde plaats. Knappe prestaties, aangezien FC Utrecht al jaren boven zijn begroting presteert. ,,We zijn heel ambitieus, maar hebben niet de grootste budgetten. Dan moet je kijken naar de mogelijkheden die je hebt met de beperkingen bij FC Utrecht. Ik denk dat we wel hebben aangetoond dat we een platform zijn, dat we wat kunnen bieden. Even los van de financiën. Als club wil je de volgende stap maken, want de uitdaging wordt steeds moeilijker om te blijven waar je de afgelopen jaren stond. Dus moet je met spelers komen die in potentie een hoger niveau hebben dan FC Utrecht.”