Kan PEC ook in Zwolle AZ punten afsnoepen?

Fred Grim (RKC): ‘Super Januari is ook superbelas­tend’

8 januari Ook voor RKC Waalwijk is het Super Januari met zes duels in 21 dagen, waaronder drie tegen rechtstreekse concurrenten om lijfsbehoud. Na ADO Den Haag deze zaterdag (aftrap 16.30 uur) in Waalwijk volgen nog confrontaties met Willem II (uit, 17 januari) en Fortuna Sittard (thuis, 27 januari).