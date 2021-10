Kan PEC Zwolle stijgende lijn voortzetten bij AZ?

Aangifte tegen Ajax-voetballer Labyad wegens bedreiging en mishande­ling

Politie en justitie doen onderzoek naar een geweldsincident tussen een aannemer, Ajax-middenvelder Zakaria Labyad (28) en enkele familieleden. Juridisch adviseur Karim Aachboun van de aannemer bevestigt (na berichtgeving van RTL Boulevard) dat er aangifte is gedaan tegen Labyad en ook tegen de vader van de voetballer. Het incident vond plaats in juli 2020. Labyads advocaat Mariëlle van Essen betreurt dat het verhaal nu naar buiten is gekomen.

29 oktober