Kan stuntploeg Ajax in Londen fundament bouwen voor CL-finale?

Ajax heeft in de zestien Europese wedstrijden van dit seizoen al veel losgemaakt bij de eigen aanhang. Zo’n 3000 fans zijn welkom in het splinternieuwe stadion van de Spurs, dat bijna 1 miljard euro heeft gekost. Veel supporters zijn zonder ticket naar Londen gekomen. Zij zijn aangewezen op de vele pubs in de hoofdstad. In Amsterdam is de halve finale onder meer te zien in kroegen, discotheken, concertzalen en bioscopen. Op het Museumplein staat geen groot scherm.



Het eerste duel tussen de Spurs en Ajax begint om 21.00 uur. De return staat voor volgende week woensdag in de Johan Cruijff Arena op het programma. Mis vanavond vanaf 19.00 uur niets in ons liveblog!