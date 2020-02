Kans dat Ajax doorgaat in Europa League slechts zeven procent

Sinds de start van de Europa League in 2009 gebeurde het 104 keer dat een club in de eerste wedstrijd van de knock-outfase onderuit ging met minstens twee goals verschil. Slechts zeven keer wist een ploeg het om te buigen en alsnog door te stoten naar de volgende ronde van het toernooi.

Ajax werd zelf eenmaal slachtoffer van een wederopstanding. In het seizoen 2013/2013 won het eerst met 2-0 van Steaua Boekarest, in de returnwedstrijd kwamen de Roemenen op 2-0 voorsprong. Na strafschoppen werd Ajax uitgeschakeld: Lasse Schöne en Niklas Moisander faalden vanaf elf meter.



Ook Fulham (2010), Sevilla (2014), Valencia (2014), RB Salzburg (2018), Arsenal (2019) en Eintracht Frankfurt (2019) slaagden erin om zich in het returnduel te herpakken. Met name de prestatie van Valencia was knap. De ploeg ging in de heenwedstrijd met 3-0 onderuit tegen FC Basel, maar stuntte in eigen huis door met 5-0 te winnen. Daardoor bereikte niet de Zwitserse ploeg de kwartfinale, maar Valencia.

Volledig scherm Ajax ging onderuit in Boekarest. Rechts Niklas Moisander en Viktor Fischer. © ANP

Zelf lukte het Ajax in de historie driemaal om in de knock-outfase van een Europees toernooi een achterstand van twee goals te herstellen. De laatste keer dateert inmiddels alweer van 41 jaar geleden: destijds verloren de Amsterdammers met 2-0 op bezoek bij Athletic Bilbao, maar in eigen huis walste de ploeg van Cor Brom met 3-0 over de Spanjaarden heen.

Ook in 1968/1969 tegen Benfica (twee keer 3-1; Ajax won het derde, beslissende duel in Parijs met 0-3) en in 1977/1978 tegen het Noorse Lillestrøm SK (4-0 na 2-0 nederlaag) rechtte Ajax de rug. De club boekte beide overwinningen in de Europa Cup, de voorloper van de Champions League.

Volledig scherm Ajax-Lillestrom, tweede wedstrijd eerste ronde EC 1 voetbal. Ruud Geels juicht, nadat de niet afgebeelde Arnesen de bal voor de eerste keer langs doelman Amundsen heeft geplaatst. © ANP

Ajax kan nog wel hoop putten uit het recente verleden. Afgelopen seizoen verloren de Amsterdammers de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League (1-2). In Bernabéu beleefde de ploeg echter een historische comeback: Real Madrid werd met 1-4 vernederd in eigen huis.

Geen schot

Gisteravond ging Ajax met 2-0 onderuit bij Getafe. De Spanjaarden kwamen na 37 minuten op voorsprong door een doelpunt van Deyverson, Kenedy maakte de malaise voor Ajax in de blessuretijd compleet. Voor de return zal Erik ten Hag zijn ploeg met name aanvallend op orde moeten hebben, want Ajax schoot tegen Getafe voor het eerst dit seizoen geen enkele keer op doel voor rust.