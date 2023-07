Kasper Dolberg toont zijn Ajax-klasse met heerlijk stiftje in oefenduel met oude club

Het voormalig toptalent opende al na twaalf minuten spelen de score. Dolberg kreeg de bal vanaf de rechterkant voor zijn voeten, worstelde zich langs verdediger Olivier Aertssen en stiftte vervolgens subtiel over de uitgekomen doelman Geronimo Rulli heen. Zes jaar geleden was dat juist nog zijn handelsmerk in dienst van Ajax. Zo scoorde hij met een fraai boogballetje in de Klassieker tegen Feyenoord en in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon.

Dat was in de jaren dat Dolberg tot de grootste talenten van Ajax behoorde. Dolberg beleefde een stormachtige doorbraak in Amsterdam en was in zijn eerste eredivisieseizoen zestien keer trefzeker, maar daarna ging het bergafwaarts met zijn ontwikkeling. De Deen vertrok in 2019 naar Olympique Nice. Na drie redelijke seizoenen speelde hij vorig jaar op huurbasis bij Sevilla en TSG Hoffenheim, waar hij geen potten kon breken. Deze zomer tekende hij een vierjarig contract bij Anderlecht.