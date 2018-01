'Keeper Kenneth Vermeer denkt aan vertrek bij Feyenoord'

Nieuwe metamorfose in aantocht, maar voor PSV wacht eerst de kampioensrace

14 januari Buiten Europa overwinteren? Voor PSV was het alweer een half decennium geleden. Na het ‘jetlag-trainingskamp’ in Bangkok van 2013 volgde voor de club kortstondig veel sportieve ellende en van de zakelijke plannen van toen werd zelden of nooit meer iets vernomen.