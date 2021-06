Kees Jansma (73) door Van Seumeren naar rvc FC Utrecht gehaald: ‘Ben vervreemd geraakt van ADO’

Jansma stopt als sportjournalist, een beroep dat hij decennialang met veel energie en enthousiasme uitvoerde. Jansma was er al bij op het WK 1966 en was van 2004 tot 2014 perschef bij het Nederlands elftal. Daarna was hij jarenlang het gezicht van FOX Sports.



De nieuwe functie van Jansma is opvallend, want de geboren Amsterdammer staat te boek als fervent supporter van ADO Den Haag. Jansma was eerder bij ADO Den Haag al adviseur van voormalig directeur Mohammed Hamdi en lid van de rvc in Den Haag. ,,Ik ben de afgelopen jaren vervreemd van ADO Den Haag. Bij FC Utrecht heb ik de afgelopen tijd mooie dingen gedaan met Frans van Seumeren. Ik heb een goede klik met hem en wil mooie dingen neerzetten in de Galgenwaard. Daarom deze keuze.”