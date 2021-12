Kees van Wonderen hakt knoop door en vertrekt bij Go Ahead Eagles

Kees van Wonderen is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. De 52-jarige oefenmeester heeft besloten zijn aflopende contract bij de Deventer eredivisionist niet te verlengen.

Van Wonderen sprak donderdagavond na de verloren uitwedstrijd bij PSV (2-0) al uit dat zijn besluit genomen was. ,,Ik ben er wel uit‘’, sprak de Bennekommer in het Philips Stadion. Dat bevestigde hij vrijdagochtend. ,,Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur. Dat betekent helemaal niet dat ik het niet naar mijn zin heb bij Go Ahead Eagles, integendeel zelfs. Maar je weegt alles goed af en luistert daarnaast naar je gevoel. Daar baseer ik vaker mijn keuzes op, zoals bijvoorbeeld mijn vertrek als assistent-bondscoach van het Nederlands Elftal en het aantreden als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles in 2020.”

Met Go Ahead Eagles promoveerde Van Wonderen afgelopen seizoen als nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie naar de eredivisie. Dit seizoen bezet de Deventer club met 21 punten een veilige elfde plek op het hoogste podium en lijkt handhaving een kwestie van tijd na de winterstop. Van Wonderen vroeg zich de laatste maanden dan ook nadrukkelijk af wat er nog te winnen valt in De Adelaarshorst. Het afbreukrisico in een derde seizoen is Van Wonderen te groot en beter wordt het waarschijnlijk niet meer.

Kampioenschap

,,De promotie was eigenlijk een soort kampioenschap”, zegt hij. ,,Ook nu dit mijn laatste seizoen is bij Go Ahead Eagles blijft de volle focus op handhaving in de eredivisie. Iedereen die mij ook maar een beetje kent weet dat er voor mij alleen honderd procent toewijding en focus bestaat. Ik heb op dit moment nog geen idee waar mijn toekomst ligt. Wel vond ik het belangrijk mijn keuze tijdig bekend te maken aan de clubleiding, zodat zij achter de schermen op zoek kunnen gaan naar een opvolger. Dat past in de prettige manier van werken bij Go Ahead Eagles: open naar elkaar toe, en begrip hebben voor ieders positie.”

Respect

GA Eagles betreurt het nakende vertrek van Van Wonderen, erkent technisch manager Paul Bosvelt. ,,Natuurlijk vinden we het enorm jammer dat Kees niet langer bij ons blijft, maar we respecteren uiteraard zijn keuze. Ook is het denk ik goed dat hij nu al duidelijkheid verschaft. We kunnen alle tijd goed gebruiken in de zoektocht naar een geschikte opvolger. In het nieuwe jaar wacht nog een prachtige uitdaging op ons. Gelukkig hebben we ook te maken met een trainer die er alles aan zal blijven doen om zijn periode bij Go Ahead Eagles te voltooien met een tweede topprestatie.”

