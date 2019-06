‘Keffertje’ Nijland hoort lovende woorden tijdens afscheid

Bekijk hier het volledige speelsche­ma van RKC in de eredivisie

14 juni RKC Waalwijk ontvangt op zaterdag 31 augustus met PSV de eerste topper bij de terugkeer in de eredivisie. Het is een duel dat met potlood in het voorlopige speelplan is opgenomen. Indien de Eindhovense club zich niet plaatst voor de Champions League en Europa League-voetbal gaat spelen, verschuift de wedstrijd naar zondag.