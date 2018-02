Keizer: De kleren van Appie hangen er nog

Van Bronckhorst 'Van Persie blik­sem­af­lei­der? Daarom hebben we hem gehaald'

10:04 Die gewonnen bekerwedstrijd tegen PSV, het feit dat het die avond in januari alles of niets was voor Feyenoord. Het toverde het allerbeste in de Rotterdammers in de Kuip naar boven. Een flitsende start, een snelle openingsgoal en het mes tussen de tanden in de rest van de boeiende ontmoeting. Het was in 2018 eigenlijk de enige keer dat Feyenoord met een volledig tevreden gevoel de kleedkamer instapte.