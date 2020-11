Kersverse vader Mulenga helpt Go Ahead na slapeloze nacht aan overwinning bij Telstar

De Zambiaanse routinier viel in de 67ste minuut in en kopte nog geen minuut later de gelijkmaker binnen. Minder dan een kwartier daarna scoorde de spits opnieuw met zijn hoofd op aangeven van aanvoerder Jeroen Veldmate. Dankzij de overwinning stijgt Go Ahead naar de tiende plek met zestien punten. Tegenstander Telstar staat een plek hoger met hetzelfde aantal punten, maar een iets beter doelsaldo.

Mulenga beleeft ook buiten het veld een mooie dag, de spits werd vannacht vader van zijn dochter Gabriella. ,,Ik moest om 1 uur vannacht op om naar het ziekenhuis te gaan, dus ik heb eigenlijk niet geslapen. Het is een lange nacht geweest en eigenlijk sliep ik nog half. Maar het is het waard geweest, alles is goed gegaan”, aldus Mulenga voor de camera van FOX Sports.

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie stond in het teken van de stichting Support Casper. Telstar verkocht meer dan 22 duizend fictieve kaarten voor het duel. De kaarten van 1,63 euro per stuk leverden bijna zestigduizend euro op voor de stichting. De selectie van Go Ahead kochten alle kaarten op voor het uitvak.