Keuken Kampioen Divisie luidt noodklok: ‘40 tot 50 procent omzetverlies’

Er kan bezuinigd worden in de eerste divisie en daarmee is een deel van de kosten op te vangen, zo wordt gemeld. In totaal kan misschien dertig procent van de kosten weggenomen worden, bijvoorbeeld door te bezuinigen op het aantal contractspelers en salarissen. Door de spelersvakbonden wordt komend seizoen geduld dat de clubs maximaal 14 in plaats van 16 contractspelers in dienst hebben. Van dat laatste moet volgens de CED niet al te veel verwacht worden, omdat een gemiddeld salaris in de eerste divisie op 2.750 euro per maand ligt. Mogelijk kunnen overheden de huur van stadions voorlopig niet doorbelasten aan de clubs, zo wordt ook aangegeven.