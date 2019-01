Kishna hoopt op snelle rentree bij ADO

Kan ook Bazoer carrière nieuw leven inblazen bij FC Utrecht?

19:24 FC Utrecht verraste gisteren door Riechedly Bazoer (22) te huren. De op een zijspoor geraakte middenvelder is het komende halfjaar te bewonderen in het shirt van de club uit zijn geboortestad. De zesvoudig international is de zoveelste speler die bij FC Utrecht zijn carrière uit het slop probeert te trekken.