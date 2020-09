Kishna na drie jaar revalideren terug bij ADO: ‘Ik heb dagen huilend op de bank gezeten’

Door Marijn Abbenhuijs



,,Mijn droom veranderde in een nachtmerrie", vertelt Ricardo Kishna vanaf het nieuwe grasveld van het Cars Jeans Stadion. Achter hem is ‘Midden Noord’ te zien. Vlak voor die tribune werd hij op 17 september 2017 huilend op een brancard gehesen. Hij had zijn kruisband in zijn linkerknie gescheurd. In een emotionele video blikt hij via de officiële kanalen van ADO Den Haag terug op zijn voor hem zo desastreus verlopen eerste thuiswedstrijd in het shirt van de Haagse club.