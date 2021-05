KKD-kampioen Cambuur langer door met succestrainer Henk de Jong

De Jong maakte als trainer in het amateurvoetbal veel indruk, terwijl hij als assistent werkte bij onder meer SC Heerenveen, FC Groningen en Cambuur. Bij de club uit Leeuwarden was in al kort even interim-trainer, voordat hij in 2014 definitief de leiding kreeg over het eerste elftal, omdat toenmalig hoofdtrainer Dwight Lodeweges voortijdig vertrok.

Tussen 2017 en 2019 werkte De Jong bij De Graafschap, om daarna weer terug te keren bij Cambuur. Met die ploeg was hij vorig seizoen hard op weg naar directe promotie, voordat het seizoen vanwege de coronapandemie werd afgebroken. Toen ging er dus een streep door het feest, maar afgelopen seizoen pakte Cambuur de titel in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor het volgend seizoen alsnog terugkeert in de eredivisie.

,,Een fantastisch gevoel”, stelt De Jong in een reactie op de clubwebsite. ,,Iedereen weet wat ik voel voor deze mooie volksclub en in de afgelopen jaren is dat alleen maar sterker geworden. We zijn hier bovendien nog niet klaar en ik kijk er enorm naar uit om met iedereen rondom de club de ingezette koers voort te zetten op weg naar het nieuwe stadion.”

