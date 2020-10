Klaassen en Van de Beek: klonen zijn klonen gebleven

Door Johan Inan



Na de remise bij Atalanta Bergamo, waar Ajax een 0-2 voorsprong verspeelde, stormde Davy Klaassen naar binnen. Hij repte alleen over teleurstelling. Van enige opluchting dat Atalanta Ajax ook een derde tegentreffer had bespaard na rust, was totaal geen sprake. Dat was van zijn gelaat af te lezen. Op de vraag hoe het defensief mis ging in de tweede helft, antwoordde Klaassen met het gezicht op onweer: ,,We moeten gewoon de 3-0 maken.’’