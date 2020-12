Klaassen had dé kans voor Ajax tegen Atalanta: ‘Die moet erin’

Daarmee verwees Klaassen naar de grootste kans van de wedstrijd voor Ajax. Klaassen miste een kwartier voor tijd oog in oog met Gollini. ,,Zij kwamen hier niet heen om kansen te creëren. Het is klote dat we zo weinig gecreëerd hebben, maar zij kunnen ook gewoon goed verdedigen.”



Wat volgens Klaassen het plan was van Ajax? ,,Niet het hoofd verliezen en kamikaze gaan spelen. Uiteindelijk kregen we ook wel wat kleine kansjes en een grote kans voor mij, maar die moeten er dan wel in", aldus Klaassen, die vond dat Ajax na het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar en Jurgen Ekkelenkamp meer aanspraak maakte op een goal: ,,Toen gingen we meer creëren, bijvoorbeeld ook mijn kans, maar na de rode kaart werd het lastiger.”