Klaassen na dreun van FC Twente: 'We waren echt heel slecht’

Klaassen gaf aan waar het volgens hem aan lag dat Ajax zijn tweede competitienederlaag leed. ,,We speelden zo slordig, leden veel balverlies. Iedereen eigenlijk", zei de middenvelder van Ajax. ,,Voorin konden we de bal niet vasthouden. Nee, we hadden onze dag niet.”



Ook trainer Ten Hag was helder in zijn bewoordingen. ,,Waar wij normaal goed in zijn, de opbouw, daarin waren we slecht. We toonden totaal geen initiatief, herkenden de ruimtes niet. Verdedigend hielden we ons niet aan de regels. Twente stond soms na een pass voor ons doel. Ongelooflijk.”