Klaiber sluit emotionele week af met doelpunt van de week

Steven Pienaar schreeuwt zich schor langs de lijn bij vierdeklas­ser

14:04 Als middenvelder van Ajax, Dortmund en Everton speelde Steven Pienaar in de grootste stadions van de wereld. Nu hij trainer is, helpt hij de jongens van het Amsterdamse Robinhood 1 in de vierde klasse. ,,Het zijn lieve jongens, maar soms zó eigenwijs.‘’