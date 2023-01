Klassieke Klassiekers | De middag van Willem van Hanegem (38) tegen Johan Cruijff (35)

De supporter met een petje van Feyenoord op port zijn elleboog in mijn zij. ,,Die Sjaak Troost, die kan er helemaal niets van”, zegt hij. De voor mij volkomen onbekende man kijkt weer strak voor zich uit. Het is 28 november 1982 en Gerald Vanenburg heeft Ajax in de Kuip net op 0-1 gezet, omdat Troost de buitenspelval vergat te hanteren.

Het is de middag van Willem van Hanegem (38) tegen Johan Cruijff (35), in de grootste wedstrijd van de eredivisie. ,,Dat moet je gezien hebben”, had mijn vader gezegd. En we bleken kaartjes te hebben. Op de Maastribune voor vijftien gulden. In de hoedanigheid van journalist zag ik de afgelopen jaren tientallen Klassiekers, maar slechts eenmaal was ik gewoon als toeschouwer aanwezig. In 1982, als 8-jarige.