KNVB aast op WK Futsal, CL-finales én WK vrouwen

De Nederlandse voetbalbond KNVB mikt de komende jaren op de organisatie van een aantal grote internationale evenementen in eigen land. Na het EK in 2020, waarbij in Nederland vier duels worden gespeeld, staan er minstens vier projecten op het verlanglijstje in Zeist.

,,We gaan een bid indienen voor het EK Futsal 2022, we willen de finale van de Champions League mannen en vrouwen binnenhalen én we willen het WK voor vrouwen in 2027 gaan organiseren’', laat secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB weten.

Het EK voor vrouwen vorig jaar in Nederland is de KNVB uitstekend bevallen. ,,Iedereen heeft gezien wat de invloed kan zijn van een toernooi. Niet alleen door het sportieve aspect, maar ook vooral door de aanjagende functie voor meisjes om te gaan voetballen.’'

De Jong fungeert bij het EK 2020 tevens als toernooidirecteur van speelstad Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA zullen drie groepswedstrijden en één achtste finale worden gespeeld. Zondag is in Dublin de loting voor de EK-kwalificatie.

,,Iedereen verlangt weer naar momenten zoals we eerder in Zwitserland, Duitsland en Portugal gehad hebben, waarbij je met z’n allen achter het team gaat staan’', zegt De Jong. ,,Het zou fantastisch zijn als we straks twee of drie groepswedstrijden in eigen land kunnen spelen.’'