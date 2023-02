KNVB: amateurclubs mogen komend weekend minuut stilte houden voor ramp Turkije

Andries Jonker beloont Tiny Hoekstra met debuut in selectie Oranje Leeuwinnen

Ajax-speelster Tiny Hoekstra is voor het eerst opgenomen in de selectie van de Nederlandse voetbalvrouwen. Bondscoach Andries Jonker heeft haar geselecteerd voor de twee wedstrijden tegen Oostenrijk op Malta, die op vrijdag 17 en dinsdag 21 februari worden gespeeld. Jonker heeft 26 speelsters uitgenodigd. Jill Roord ontbreekt. Zij is herstellende van een blessure.

16:39