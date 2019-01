KNVB-beker: Ajax - Heerenveen

video Willem II-goudhaan­tje Kristins­son leerde loopactie van Sol: ‘We trainden veel om naar de eerste paal te gaan’

23 januari Kristófer Kristinsson was woensdagavond de held van Willem II. De IJslandse spits viel op bezoek bij FC Twente vlak voor tijd in en zorgde met een fijne kopbal in de slotminuten voor de winnende treffer (2-3). De Tricolores plaatsten zich zo voor de halve finale van de KNVB-beker. ,,Het is een opluchting.”