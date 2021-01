KNVB-beker: dit is het programma van deze week

Samenvatting Weer puntenver­lies voor Cambuur

17 januari SC Cambuur heeft opnieuw punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam in Nijmegen tegen NEC niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Vorige week had Cambuur in eigen stadion verloren van FC Volendam (0-1).