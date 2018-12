KNVB benoemt Foppe de Haan tot bondsridder

‘Uitverkie­zing mooie aanmoedi­ging voor Kluivert’

20:52 Op het Gouden Bal-gala in Parijs werd Justin Kluivert derde in de verkiezing tot beste speler onder de 21 jaar. Volgens Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi een bevestiging dat de vleugelaanvaller van AS Roma op de goede weg is.