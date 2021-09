KNVB: ‘Bier of voorwerpen naar spelers gooien volstrekt onacceptabel’

Na drie incidenten in vijf dagen tijd in voetbalstadions heeft de KNVB supporters in een statement opgeroepen zich te gedragen. De voetbalbond, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie vinden de excessen de voorbije week onacceptabel. Ze doen er alles aan om daders van de ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien.

Nadat het Supporterscollectief Nederland eerder vandaag al opriep tot kalmte onder fans, kwamen KNVB, Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie vanmiddag tot een gezamenlijke verklaring.

Quote Daders duperen andere supporters KNVB ,,De afgelopen speelrondes zien we in toenemende mate dat er bier en voorwerpen op het veld worden gegooid en dat bezoekers het veld betreden. Dat keuren wij ten zeerste af en hiermee worden duidelijke regels overtreden. Dit soort zaken zorgt voor vervelende en onveilige situaties op de tribunes en op het veld", aldus ondertekenaars Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie).

,,Met betrekking tot de veiligheid van de spelers op het veld nemen we geen enkel risico. Alleen al daarom is het volstrekt onacceptabel dat men bier of voorwerpen naar spelers gooit of het veld betreedt. Dat moeten daders ook begrijpen, anders moeten ze niet naar een stadion komen. Daders duperen bovendien andere supporters, die een wedstrijd willen zien die helaas moet worden stilgelegd. Tegelijkertijd benadelen zij alle spelers op het veld die met hun wedstrijd bezig zijn en hun club, die tuchtrechtelijk kan worden vervolgd. Clubs en KNVB doen er alles aan om daders van dergelijke ongeregeldheden op te sporen. Zij kunnen een boete en een jarenlang landelijk stadionverbod tegemoetzien.”

De KNVB komt het wangedrag deze dagen al helemaal niet goed uit. Vanaf komend weekeinde mogen clubs in het betaalde voetbal na de coronacrisis weer de volledige stadioncapaciteit gebruiken. ,,We roepen alle supporters dan ook op om gezamenlijk hun club op een positieve manier te ondersteunen.”

Supporterscollectief

Van een trend is volgens voorzitter Matthijs Keuning geen sprake. ,,Maar het zijn wel een aantal incidenten kort achter elkaar, dat valt op. Laten we met elkaar zorgen dat dit niet verder gaat. Want op netten langs het veld of dichte biertaps zit helemaal niemand te wachten”, zegt Keuning.

Quote We hopen dat ook het coronatoe­gangs­be­wijs snel niet meer nodig is Matthijs Keuning

Het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk lag zaterdag bijna een half uur stil, nadat aanhangers van de thuisclub eerst glazen bier en later ook aanstekers op het veld hadden gegooid. Scheidsrechter Richard Martens was het na twee waarschuwingen zat en stuurde de spelers naar de kleedkamers. Een dag later moest zijn collega Kevin Blom de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle voor rust tot twee keer toe onderbreken, omdat vanuit het uitvak in de Adelaarshorst stoeltjes op het veld werden gegooid en ook vuurwerk.

Volledig scherm Markus Schubert. © ANP

Woensdagavond ging het mis in Groningen, waar Vitesse-doelman Markus Schubert vlak voor het begin van de tweede helft een volle beker bier tegen zijn hoofd kreeg. Tijdens de onderbreking die volgde, renden enkele toeschouwers over het veld. Directeur Wouter Gudde van FC Groningen sprak van een trend.

,,Maar dan maak je het misschien wel gelijk heel groot”, zegt Keuning. ,,We zijn pas net aan het seizoen begonnen. Zo nu en dan gebeurt er wel eens iets in de stadions. Toevallig is dat nu een paar keer achter elkaar. Het is heel vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Als we aan het einde van het seizoen concluderen dat het extreem veel meer is dan voorgaande jaren, dan moeten we daar wel iets mee. Het gaat nu om een heel klein aantal bezoekers wat zoiets doet. Veruit de meeste toeschouwers drinken hun biertje gewoon op.”

‘Houd het gezellig’

Het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle profclubs zijn aangesloten, hoopt dat de KNVB en de clubs de voetbalfans ook gaan oproepen zich wat beter te gedragen. ,,Houd het gezellig, zorg voor een geweldige sfeer en drink dat bier vooral op”, aldus Keuning.

Vanaf komende zaterdag mogen de voetbalstadions voor het eerst in ruim 1,5 jaar weer volledig gevuld worden. Vanwege de coronacrisis werd lang zonder publiek gespeeld. In de eerste weken van dit seizoen mochten de clubs maximaal twee derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken. ,,We gaan stap voor stap de goede kant op”, aldus Keuning. ,,We hopen dat ook het coronatoegangsbewijs snel niet meer nodig is, zodat we weer op een normale manier naar het voetbal kunnen gaan.”