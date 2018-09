KNVB blij dat wedstrijden dit weekend kunnen doorgaan

De politie had aangekondigd komend weekeinde te gaan staken, omdat de vakbonden maar geen akkoord konden bereiken met het ministerie van Justitie over een nieuwe cao. Zonder inzet van agenten zouden de nodige wedstrijden in het betaalde voetbal mogelijk niet door kunnen gaan. Zo stond een vraagteken achter de eredivisiewedstrijd van zondag in Alkmaar tussen AZ en Feyenoord en dreigden ook wat duels uit de Keuken Kampioen Divisie uitgesteld te moeten worden. Voor de andere acht wedstrijden in de eredivisie hadden de thuisspelende clubs wel al toestemming gekregen van de burgemeester in hun stad om toch te voetballen.