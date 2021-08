KNVB brengt ADO Den Haag drie punten in mindering, club is koppositie alweer kwijt

Aftellen Met 6 miljoen euro haal je geen absolute topspelers, maar FC Twente doet er wel leuke dingen mee

14 augustus Kijk naar de selectie, zie de namen en het valt niet te ontkennen: FC Twente swingt. Althans, op papier. Het is lang geleden dat ze in Enschede zo verwachtingsvol naar de start van het eredivisieseizoen hebben uitgekeken. En niet alleen in het Twentse land, maar ook ver daarbuiten. Want hoe je het ook wendt of keert: de selectie die is neergezet, mag er zijn. Met nieuwkomers als Ricky van Wolfswinkel, Michal Sadílek, Michel Vlap en Virgil Misidjan.